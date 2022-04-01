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55 минут назад

Россиянам разрешили регистрироваться на портале госуслуг с 14 лет

Lenta.ru

Российские подростки в возрасте 14 лет и старше могут самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 апреля, сообщается на сайте кабмина.

Россиянам разрешили регистрироваться на портале госуслуг с 14 лет
Фото: ТАССТАСС

Для регистрации на портале школьникам нужно указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Детей младше 14 лет смогут зарегистрировать на портале их родители, если у тех есть собственная учетная запись на «Госуслугах».

В кабинете министров надеются, что теперь подросткам будет проще найти информацию о поступлении в учебное заведение или зайти в свой электронный дневник.

В феврале сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил регионам до 1 июля 2022 года обеспечить возможность вызова врача на дом с помощью портала госуслуг.

Общество,Владимир Путин,
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