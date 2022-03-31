Совет РАРС выступил с заявлением по украинскому законопроекту

Совет Российской ассоциации защиты религиозной свободы выступил с заявлением по поводу внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов, дискриминирующих православных верующих. Речь идет о законопроекте № 7204 «О запрете Московского Патриархата на территории Украины», а также законопроекте № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях"».
«В новейшей истории Украины это уже не первые законотворческие инициативы подобного рода. Аналогичные попытки изменить конфигурацию религиозной сферы страны предпринимались на протяжении последних восьми лет. Грубо нарушая право на свободу совести и вероисповедания, такие проекты законодательных изменений создают условия для дискриминации верующих и эскалации насилия на Украине», — говорится в заявлении.
Также совет РАРС подчеркнул, что власти Украины пытаются использовать термин «РПЦ в Украине», однако на территории Украины ни юридически, ни практически такой конфессии не существует.
«На Украине осуществляет свою миссию Украинская Православная Церковь, к которой относят себя большинство православных христиан страны», — сообщается в заявлении.
Авторы отметили, что предложенные депутатами Верховной Рады Украины изменения законов предоставляют приходам и епархиям две недели на смену юрисдикции, угрожая в противном случае конфискацией храмов и имущества.
«Как и принуждение к смене названия, это ультимативное требование попирает базовые нормы религиозной свободы, существующие в правовом государстве. В контексте сложившейся в последние годы ситуации, связанной с легализацией украинских раскольничьих групп, это требование выглядит как неприкрытый призыв к очередной волне рейдерства и повсеместного захвата имущества епархий, храмов и монастырей, на которые РАРС и международные организации неоднократно обращали внимание в прошедшие годы», — подчеркнули в совете РАРС.
В заключение РАРС осудила попытки депутатов Верховной Рады Украины лишить Украинскую Православную Церковь легального статуса и призвала власти страны не допустить нарушения прав верующих.