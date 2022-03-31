В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
33 минуты назад

Совет РАРС выступил с заявлением по украинскому законопроекту

Lenta.ru

Совет Российской ассоциации защиты религиозной свободы выступил с заявлением по поводу внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов, дискриминирующих православных верующих. Речь идет о законопроекте № 7204 «О запрете Московского Патриархата на территории Украины», а также законопроекте № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях"».

Совет РАРС выступил с заявлением по украинскому законопроекту
Фото: ТАССТАСС

«В новейшей истории Украины это уже не первые законотворческие инициативы подобного рода. Аналогичные попытки изменить конфигурацию религиозной сферы страны предпринимались на протяжении последних восьми лет. Грубо нарушая право на свободу совести и вероисповедания, такие проекты законодательных изменений создают условия для дискриминации верующих и эскалации насилия на Украине», — говорится в заявлении.

Видео дня

Также совет РАРС подчеркнул, что власти Украины пытаются использовать термин «РПЦ в Украине», однако на территории Украины ни юридически, ни практически такой конфессии не существует.

«На Украине осуществляет свою миссию Украинская Православная Церковь, к которой относят себя большинство православных христиан страны», — сообщается в заявлении.

Авторы отметили, что предложенные депутатами Верховной Рады Украины изменения законов предоставляют приходам и епархиям две недели на смену юрисдикции, угрожая в противном случае конфискацией храмов и имущества.

«Как и принуждение к смене названия, это ультимативное требование попирает базовые нормы религиозной свободы, существующие в правовом государстве. В контексте сложившейся в последние годы ситуации, связанной с легализацией украинских раскольничьих групп, это требование выглядит как неприкрытый призыв к очередной волне рейдерства и повсеместного захвата имущества епархий, храмов и монастырей, на которые РАРС и международные организации неоднократно обращали внимание в прошедшие годы», — подчеркнули в совете РАРС.

В заключение РАРС осудила попытки депутатов Верховной Рады Украины лишить Украинскую Православную Церковь легального статуса и призвала власти страны не допустить нарушения прав верующих.

Общество,Верховная Рада,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители