Совет РАРС выступил с заявлением по украинскому законопроекту

«Как и принуждение к смене названия, это ультимативное требование попирает базовые нормы религиозной свободы, существующие в правовом государстве. В контексте сложившейся в последние годы ситуации, связанной с легализацией украинских раскольничьих групп, это требование выглядит как неприкрытый призыв к очередной волне рейдерства и повсеместного захвата имущества епархий, храмов и монастырей, на которые РАРС и международные организации неоднократно обращали внимание в прошедшие годы», — подчеркнули в совете РАРС.