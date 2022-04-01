Путин подписал указ о новых выплатах семьям с детьми

Новые ежемесячные выплаты семьям с невысокими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, вводятся в России. Заявления на выплаты будут приниматься с 1 мая, однако начисляться выплаты будут с 1 апреля.

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Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей от восьми до 17 лет.

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Выплата назначается семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.

Базовый размер выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка - в среднем по стране это порядка 6 150 рублей на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи все равно остаются меньше регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 100% от регионального прожиточного минимума.

Пособия будут предоставляться по принципам социального казначейства: по одному заявлению без сбора дополнительных документов. Заявления будут приниматься с 1 мая, однако выплата будет начисляться также и за апрель. Выплату смогут получить родители свыше 5 млн детей, причем она может назначаться на всех детей в семье, которые попадают под возраст.

Действующая поддержка семей

В настоящее время в России существует несколько видов федеральных детских выплат семьям с невысокими доходами. Аналогичная новой выплате мера на детей в возрасте от 3 до 7 лет была введена в 2020 году. Выплата устанавливается на год после подачи заявления и проведения комплексной оценки нуждаемости. С 1 января 2021 года была введена трехступенчатая система начисления пособия - 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума для детей.

Также семьи с детьми до трех лет в рамках нацпроекта "Демография" могут получать пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Такие пособия назначаются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.