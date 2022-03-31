В Сети стартовал стрингерский проект «Дневник с фронта»

«Мы группа стрингеров работающих в зоне спецоперации. Наш сериал – это честный рассказ о том, что сейчас происходит в ДНР и ЛНР. Ополченцы и мирные жители, врачи, добровольцы рассказывают, что видели и пережили лично, почему остались или приехали на передовую. Каждая серия – как запись в дневнике: трагедии и надежды, боевая работа и гражданская жизнь под украинским артобстрелом. Жесткая и неприукрашенная правда о судьбе обычных людей совсем рядом с нами», — рассказали о проекте его авторы.