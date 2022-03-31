Минздрав опроверг снижение доступности гемодиализа в российских регионах

Нуждающиеся в гемодиализе (процедуре очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности — прим. «Ленты.ру») обеспечены всем необходимым, в регионах нет рисков по снижению доступности процедуры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав России.

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«Все компании, поставляющие нам медицинские изделия для диализа, подтвердили выполнение взятых на себя ранее обязательств. Более того, по тем контрактам, которые заключены до конца года, нам пообещали не поднимать цены. Никаких сложностей в оказании медпомощи нашим пациентам нет», — опроверг наличие возможных рисков главный внештатный специалист нефролог Минздрава по Северо-Западному федеральному округу Ашот Есаян.

Кроме того, главный внештатный специалист-нефролог Минздрава по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровскому краю Андрей Бевзенко заявил, что необходимые медицинские изделия, расходники и лекарственные препараты закуплены и имеются в достаточном количестве.

Также министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников и главный внештатный специалист нефролог комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Стажарова сообщили, что необходимая помощь пациентам с хронической почечной недостаточностью оказывается в полном объеме, расходного материала достаточно.