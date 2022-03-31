Disney полностью приостанавливает прокат фильмов в России

Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на анонимные источники на кинематографическом рынке.

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Запрет на демонстрацию затронет и зарубежные проекты студии ("Смерть на Ниле"), и российские релизы ("Мистер Нокаут").

В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. Решение затронуло в том числе вещания принадлежащих компании телеканалов, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, производства контента и продукции, их лицензирования, издания журнала National Geographic.