Disney полностью приостанавливает прокат фильмов в России

Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на анонимные источники на кинематографическом рынке.
Запрет на демонстрацию затронет и зарубежные проекты студии ("Смерть на Ниле"), и российские релизы ("Мистер Нокаут").
В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. Решение затронуло в том числе вещания принадлежащих компании телеканалов, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, производства контента и продукции, их лицензирования, издания журнала National Geographic.
При этом в Disney заверили, что все сотрудники, работающие в РФ, сохранят свою работу. В структуру медиаконгломерата входят Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios и другие.