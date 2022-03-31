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55 минут назад

Disney полностью приостанавливает прокат фильмов в России

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Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на анонимные источники на кинематографическом рынке.

Disney полностью приостанавливает прокат фильмов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запрет на демонстрацию затронет и зарубежные проекты студии ("Смерть на Ниле"), и российские релизы ("Мистер Нокаут").

В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. Решение затронуло в том числе вещания принадлежащих компании телеканалов, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, производства контента и продукции, их лицензирования, издания журнала National Geographic.

При этом в Disney заверили, что все сотрудники, работающие в РФ, сохранят свою работу. В структуру медиаконгломерата входят Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios и другие.

Общество,Walt Disney,
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