Российские блогеры решили потребовать от Meta 1 миллиард долларов

Совет блогеров при Совете Федерации решил потребовать от американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) компенсацию в размере одного миллиарда долларов в пользу пострадавших от блокировки пользователей социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена и заблокирована в РФ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее претензионное письмо.

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Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина сообщила, что доход многих россиян был связан с Instagram. По ее словам, опрос, проведенный среди 60 тысяч пользователей платформы, показал, что для половины из них соцсеть была основным источником заработка.

«Блогеры-миллионники смогут начать все с нуля — у них есть финансовые средства, своя команда. Но не стоит забывать, что в Instagram работают в том числе матери-одиночки, инвалиды и другие незащищенные категории населения», — рассказала она.

Рытвина отметила, что если Meta согласится выплатить компенсацию, то средства будут направлены на поддержку физических и юридических лиц, которые понесли убытки вследствие блокировки Instagram. Если же компания откажется сделать это, то блогеры планируют подать иск в суд, добавила она. Как уточнила Рытвина, на данный момент Совет рассматривает варианты подачи иска как в российский, так и в американский суд.