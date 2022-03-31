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30 минут назад

14-летняя девочка родила в Петербурге и заявила врачам, что давно замужем

Провинция.руПровинция.ру

Врачи родильного дома № 16 в Петербурге благополучно приняли роды у 14-летней девочки-подростка. На свет появилась здоровая новорожденная. Как положено в подобных случаях по закону, о факте раннего материнства медики сообщили в полицию. В ответ юная мать попросила отстать от нее, ведь она уже давно замужем.

14-летняя девочка родила в Петербурге и заявила врачам, что давно замужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молодая мать сообщила прибывшим в роддом сотрудникам правоохранительных органов, что давно замужем, ребенка заводила осознанно, и попросила от нее отстать. Выяснилось, что девочка-подросток действительно сыграла свадьбу с 18-летним молодым человеком, бракосочетание состоялось прошлым летом по цыганским обычаям. Об этом 30 марта сообщают «Невские Новости» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Во время беременности девочка-подросток, как положено, наблюдалась в женской консультации. Ни на каких учетах юная мать не состоит. До родов девочка-подросток успела закончить девять классов, в настоящий момент нигде не учится и не работает, планирует посвятить себя семье.

Проводится ли по факту рождения ребенка несовершеннолетней матерью какая-либо проверка – не уточняется.

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