ФОМ рассказал об отношении россиян к санкциям

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к санкциям. Сообщается, что более половины россиян (70 процентов) считают, что санкции скажутся на их материальном положении. При этом 28 процентов респондентов полагают, что введенные ограничения на них не повлияют.

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Ничего не слышали о введенных против России санкциях 9 процентов участников опроса, 19 процентов не ожидали введения санкций. Еще 32 процента опрошенных сообщили, что санкции оказались жестче, чем они ожидали, 3 процента — что мягче, 31 процент — что примерно такими, как они ожидали.

Большая часть опрошенных считает, что наиболее ощутимыми окажутся ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования, электроники в Россию (37 процентов), 25 процентов опрошенных назвали санкции в отношении крупнейших российских банков, 26 процентов респондентов считают, что скажется частичная заморозка золотовалютных резервов Центробанка России.