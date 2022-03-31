ФОМ рассказал об отношении россиян к санкциям

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к санкциям. Сообщается, что более половины россиян (70 процентов) считают, что санкции скажутся на их материальном положении. При этом 28 процентов респондентов полагают, что введенные ограничения на них не повлияют.
Ничего не слышали о введенных против России санкциях 9 процентов участников опроса, 19 процентов не ожидали введения санкций. Еще 32 процента опрошенных сообщили, что санкции оказались жестче, чем они ожидали, 3 процента — что мягче, 31 процент — что примерно такими, как они ожидали.
Большая часть опрошенных считает, что наиболее ощутимыми окажутся ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования, электроники в Россию (37 процентов), 25 процентов опрошенных назвали санкции в отношении крупнейших российских банков, 26 процентов респондентов считают, что скажется частичная заморозка золотовалютных резервов Центробанка России.
Часть респондентов также заявила, что санкции могут оказать положительное влияние на страну. Среди положительных последствий участники опроса называли рост импортозамещения, развитие экономики, увеличение числа рабочих мест, усиление независимости, развитие России в целом, укрепление рубля, отказ от доллара.