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55 минут назад

Кошку в мешке спасли с дерева в Петербурге. Видео

Александр Кузьмин

Волонтеры из «КОШКИСПАС» в Невском районе Петербурга спасли с дерева кошку, которая два дня просидела на нем в мешке. Со слов позвонивших в службу жителей, животное выкинули из окна. Об этом передает "Фонтанка".

Вызванные на улицу Подвойского, 42, волонтеры сначала не могли поверить заявке, но на месте существование кота в мешке на дереве подтвердилось, пишут 30 марта в группе «КОШКИСПАС». Сама спасательная операция оказалась несложной: простое дерево и кошка, не пытавшаяся сбежать от людей.

«Так что через каких-то 15 минут полиэтиленовый узник сидел в переноске и был помещен отогреваться в машину», — рассказывают спасатели.

Общество,Видео,
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