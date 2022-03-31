«Это хулиганские выходки. Если есть желание, те, кто подвергся таким действиям, могут обращаться в органы охраны правопорядка для своей защиты», – цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, «в случае, если есть обращения граждан, если они считают себя в опасности или речь идет о порче имущества, то у них есть право обращаться, и органы [правопорядка] должны обрабатывать эти обращения».