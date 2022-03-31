Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками случаи, когда гражданским активистам, критикующим специальную военную операцию России на Украине, исписывали двери буквой Z.
«Это хулиганские выходки. Если есть желание, те, кто подвергся таким действиям, могут обращаться в органы охраны правопорядка для своей защиты», – цитирует ТАСС Пескова.
По словам представителя Кремля, «в случае, если есть обращения граждан, если они считают себя в опасности или речь идет о порче имущества, то у них есть право обращаться, и органы [правопорядка] должны обрабатывать эти обращения».
Ранее радикальная грузинская оппозиция выступила с инициативой криминализации в стране буквы Z, ставшей одним из символов событий на Украине.