Москвичка продает первое меню «Макдональдса» за 5 млн

После закрытия ресторанов «Макдональдс» сайты бесплатных объявлений пестрят предложениями о продаже бургеров и других блюд сети. Но недавно появился и другой лот. Жительница Москвы предлагает купить меню из первого столичного ресторана, пишет «Лента.ру.».

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На сервисе «Объявления ВКонтакте» появилось объявление о продаже меню первого в России «Макдоналдса», который открылся на Пушкинской площади 31 января 1990 года. Продавец уверяет, что меню было взято в первый день открытия.

«Первое меню "Макдоналдса" СССР было взято в день открытия первого ресторана на Пушкинской площади. Заламинировано», - написала женщина.

Стоимость лота оценивается в 5 млн рублей. Но хозяйка раритетного меню может принять оплату и в долларах – 40 тысяч.