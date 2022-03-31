Турция становится недоступной для россиян

Многие россияне мечтали пожить в Турции. Некоторые приезжали в страну, чтобы попробовать, понравится им там или нет. Теперь изменились цены и есть вопросы с арендной недвижимостью. Среднестатистическому россиянину Турция не по карману. Появились и новые правила получения вида на жительство в Турции. Отныне нужно подтверждать собственную платежеспособность. На счету на каждого члена семьи требуют держать не менее одного прожиточного минимума. Это 4 250 лир в месяц.

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Кроме справки со счета нужен договор об аренде квартиры. Его приходится заверять нотариально. Срок аренды должен быть длительным, покрывать полностью период нахождения в стране. Сейчас с жильем могут возникнуть сложности. Вырос спрос на аренду. Сезон пока не наступил, но есть россияне, украинцы и белорусы, которым захотелось пожить в Турции, пока остро стоит политический вопрос. Самые дешевые квартиры давно заняты.