«Я все еще пытаюсь осознать то, что произошло. Так что когда-нибудь я расскажу об этом. И это будет серьезно и смешно», - заявил Рок, заметив, что сейчас хочет показать зрителям ту программу, которую сделал еще до этого инцидента.