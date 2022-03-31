В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
44 минуты назад

Крис Рок впервые прокомментировал инцидент на церемонии вручения «Оскара»

Алиса Селезнёва

Американский комик Крис Рок впервые публично высказался по поводу инцидента с актером Уиллом Смитом на церемонии вручения премии «Оскар». Его слова приводит Variety.

Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции и была вынуждена побриться налысо. Крис Рок пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, после чего Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил его.

Позднее актер извинился перед американской киноакадемией и Роком, заявив, что в мире нет места насилию.

Крис Рок высказался о конфликте в начале своего стендап-шоу в Бостоне. При этом зрительный зал встретил комика бурными аплодисментами, которые длились около двух минут.

Уилл Смит ударил комика из-за шутки о жене

«Я все еще пытаюсь осознать то, что произошло. Так что когда-нибудь я расскажу об этом. И это будет серьезно и смешно», - заявил Рок, заметив, что сейчас хочет показать зрителям ту программу, которую сделал еще до этого инцидента.

Ранее стало известно, что Американская академия киноискусств начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита.

Общество,Видео,Крис Рок,Уилл Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители