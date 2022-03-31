Американский комик Крис Рок впервые публично высказался по поводу инцидента с актером Уиллом Смитом на церемонии вручения премии «Оскар». Его слова приводит Variety.
Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции и была вынуждена побриться налысо. Крис Рок пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, после чего Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил его.
Позднее актер извинился перед американской киноакадемией и Роком, заявив, что в мире нет места насилию.
Крис Рок высказался о конфликте в начале своего стендап-шоу в Бостоне. При этом зрительный зал встретил комика бурными аплодисментами, которые длились около двух минут.
«Я все еще пытаюсь осознать то, что произошло. Так что когда-нибудь я расскажу об этом. И это будет серьезно и смешно», - заявил Рок, заметив, что сейчас хочет показать зрителям ту программу, которую сделал еще до этого инцидента.
Ранее стало известно, что Американская академия киноискусств начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита.