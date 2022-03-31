Британия ввела санкции против имеющего подданство страны Брилева

Великобритания ввела санкции против журналиста ВГТРК, гражданина Соединенного Королевства Сергея Брилева, а также против генерального директора «Газпром-медиа» Александра Жарова и руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, санкционные меры введены в отношении МИА «Россия сегодня». Полный список опубликован на сайте британского правительства.

Британские санкции предполагают заморозку активов .