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31 минуту назад

Британия ввела санкции против Брилева и еще нескольких журналистов из РФ

BFM.RUBFM.RU

Великобритания ввела санкции против журналиста ВГТРК, гражданина Соединенного Королевства Сергея Брилева, а также против генерального директора «Газпром-медиа» Александра Жарова и руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова, сообщает РИА Новости.

Британия ввела санкции против имеющего подданство страны Брилева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, санкционные меры введены в отношении МИА «Россия сегодня». Полный список опубликован на сайте британского правительства.

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Во время спецоперации РФ на Украине МИА «Россия сегодня» считается вовлеченным лицом, получающим финансирование от государства, отмечается в документе. Sputnik попал под санкции поскольку входит в МИА «Россия сегодня».

Общество,Сергей Брилев,Александр Жаров,Газпром-медиа,
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