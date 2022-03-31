Британия ввела санкции против имеющего подданство страны Брилева

Великобритания ввела санкции против журналиста ВГТРК, гражданина Соединенного Королевства Сергея Брилева, а также против генерального директора «Газпром-медиа» Александра Жарова и руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова, сообщает РИА Новости.
Кроме того, санкционные меры введены в отношении МИА «Россия сегодня». Полный список опубликован на сайте британского правительства.
Британские санкции предполагают заморозку активов .
Во время спецоперации РФ на Украине МИА «Россия сегодня» считается вовлеченным лицом, получающим финансирование от государства, отмечается в документе. Sputnik попал под санкции поскольку входит в МИА «Россия сегодня».