Россия и Белоруссия отменяют с 1 апреля плату за входящие звонки в роуминге

"Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко. <...> Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения наших народов, который ежегодно отмечается 2 апреля" - приводят в аппарате слова Чернышенко.