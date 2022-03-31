Пока вы спали: замедление мобильного интернета и Европа без российского газа

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Фото: Reuters Reuters

В России замедлился мобильный интернет

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Средняя скорость доступа в мобильный интернет в России с ноября по март упала с 21,7 мегабита в секунду до 21 мегабита в секунду. Об этом со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily пишет газета «Известия».

Аналитики отмечают, что падение скорости связано с ростом трафика и тем, что темпы развития и модернизации сетей мобильной связи не способны его компенсировать. Эксперты прогнозируют, что скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее, так как из-за санкций у операторов возникли сложности с покупкой нового обрудования.

Украина попросила СУ-25

Украина передала американскому конгрессу список вооружений, которые хотела бы получить в качестве помощи. В него включены противотанковые ракеты, артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, а также боевые самолеты, в том числе Су-25 российского производства. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, этот список отражает «неотложные потребности» украинского военного и гражданского руководства.

Только 2% застройщиков в Москве остановили продажи

Панические слухи на рынке недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге не подтвердились, нет ни массовой приостановки продаж, ни существенного дисконта. Об этом со ссылкой на исследование ассоциации REPA пишут «Известия».

По итогам опроса, участие в котором приняли свыше 300 застройщиков, выяснилось, что продажи приостановлены лишь в 3% новостроек в Санкт-Петербурге и 2% в Москве. При этом49% застройщиков продолжает продавать жилье по старым ценам и в принципе не предоставляла покупателям скидки. Однако эксперты отмечают, что на рынке существует риск смещения сроков сдачи жилья из-за роста цен и проблем с логистикой.

Европа готовится остаться без российского газа

Крупнейшие европейские страны ответили отказом на требование России платить за газ в рублях и на фоне этого опасаются перебоев с поставками. 30 марта Германия и Австрия ввели первый уровень чрезвычайной ситуации в сфере газоснабжения, сообщает «Коммерсант».

Пока экспорт российского газа в Европу через Украину составляет 109,5 млн кубометров в сутки, через «Северный поток» в Германию — 170 млн кубометров в сутки. Однако источники издания утверждают, что «Газпром» действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам».

В России утвержден новый пакет антикризисных мер

Четвертый пакет антикризисных мер, утвержденный правительством 30 марта, предусматривает увеличенное авансирование по контрактам для застройщиков и лимитов льготной ипотеки, отсрочку на год внедрения обязательной маркировки молочной продукции для фермеров и планы по легализации параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсант».