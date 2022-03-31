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58 минут назад

В Россию из-за рубежа вернулись 117 тысяч граждан

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Из зарубежных стран в Россию вернулись около 117 тысяч россиян, которые испытывали трудности с выездом домой. Об этом сообщил Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Россию из-за рубежа вернулись 117 тысяч граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вывезено порядка 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой", - сказал он в ходе встречи правительства России с представителями туриндустрии.

По словам вице-премьера, государством выделено на поддержку туроператоров, занимавшихся вывозом туристов более 10 млрд рублей.

В целом на первоочередную поддержку туротрасли выделено уже более 20 млрд рублей, отметил Чернышенко.

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Общество,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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