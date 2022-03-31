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1 час назад

Россияне назвали самые чувствительные санкции

Свободная прессаСвободная пресса

Социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, как, по оценке россиян, санкции повлияли на их жизнь.

Россияне назвали самые чувствительные санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из данных опроса, для 32% антироссийские санкции, введённые после начала спецоперации ВС РФ на Украине, оказались жёстче, чем они ожидали. Для 31% ограничения оказались именно такими, как ожидалось. А 19% вообще не думали, что будут введены новые санкции.

32% считают, что новые санкции не сильно скажутся на их материальном положении, 28% считают, что вообще не скажутся, а 25% ожидают, что они скажутся сильно.

Самыми ощутимыми для России санкциями участники опроса назвали ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники в нашу страну (37%), санкции в отношении крупнейших российских банков (27%), заморозку золотовалютных резервов Центробанка (26%), запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях (25%), запрет на лизинг и техническое обслуживание самолётов российских авиакомпаний (21%), ограничение на использование банковских карт Visa и MasterCard за рубежом (21%), уход с российского рынка зарубежных брендов и компаний (20%), отключение от SWIFT (19%).

38% респондентов считают, что экономические, культурные и спортивные связи России с Западом восстановятся в ближайшие три года, 33% считают, что на это понадобится несколько больше времени. При этом восстановления таких связей хотели бы 74% россиян.

Как ранее писала «СП», 69% россиян считают, что дела в стране идут сегодня в правильном направлении.

Общество,Верховный суд,Банк России,Visa,Фонд "Общественное мнение",
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