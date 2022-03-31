Россияне назвали самые чувствительные санкции

Социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, как, по оценке россиян, санкции повлияли на их жизнь.

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Как следует из данных опроса, для 32% антироссийские санкции, введённые после начала спецоперации ВС РФ на Украине, оказались жёстче, чем они ожидали. Для 31% ограничения оказались именно такими, как ожидалось. А 19% вообще не думали, что будут введены новые санкции.

32% считают, что новые санкции не сильно скажутся на их материальном положении, 28% считают, что вообще не скажутся, а 25% ожидают, что они скажутся сильно.

Самыми ощутимыми для России санкциями участники опроса назвали ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники в нашу страну (37%), санкции в отношении крупнейших российских банков (27%), заморозку золотовалютных резервов Центробанка (26%), запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях (25%), запрет на лизинг и техническое обслуживание самолётов российских авиакомпаний (21%), ограничение на использование банковских карт Visa и MasterCard за рубежом (21%), уход с российского рынка зарубежных брендов и компаний (20%), отключение от SWIFT (19%).

38% респондентов считают, что экономические, культурные и спортивные связи России с Западом восстановятся в ближайшие три года, 33% считают, что на это понадобится несколько больше времени. При этом восстановления таких связей хотели бы 74% россиян.