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1 час назад

В Госдуме обсудят штрафы за шум ночью

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем телеграм-канале рассказал о новом законопроекте, по которому за ночной шум на стройке можно будет получить штраф.

В Госдуме обсудят штрафы за шум ночью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ввести административный штраф за нарушению тишины ночью: для граждан в размере от 2, 5 до 5 тысяч рублей», – говорится в документе.

Ограничения планируется распространить на время с 22 часов вечера до 7 часов утра. Шуметь будет нельзя в жилых помещениях, а также проводить ремонтные работы на улице.

По словам Ярослава Нилова, сейчас то время, когда людям нужно восстановиться хотя бы ночью, однако это получается далеко не всегда из-за строительного шума. В регионах есть ограничения на шум, но соблюдаются они далеко не всегда.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что строителям самарского метро разрешат шуметь по ночам. Фото: Andrei Solomonov / Russian Look / globallookpress.com

Общество,Ярослав Нилов,Госдума,
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