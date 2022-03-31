В Госдуме обсудят штрафы за шум ночью

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем телеграм-канале рассказал о новом законопроекте, по которому за ночной шум на стройке можно будет получить штраф.
«Ввести административный штраф за нарушению тишины ночью: для граждан в размере от 2, 5 до 5 тысяч рублей», – говорится в документе.
Ограничения планируется распространить на время с 22 часов вечера до 7 часов утра. Шуметь будет нельзя в жилых помещениях, а также проводить ремонтные работы на улице.
По словам Ярослава Нилова, сейчас то время, когда людям нужно восстановиться хотя бы ночью, однако это получается далеко не всегда из-за строительного шума. В регионах есть ограничения на шум, но соблюдаются они далеко не всегда.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что строителям самарского метро разрешат шуметь по ночам. Фото: Andrei Solomonov / Russian Look / globallookpress.com