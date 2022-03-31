Американская киноакадемия начала разбирательство в отношении Смита

Американская академия киноискусств начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера Уилла Смита из-за инцидента на церемонии вручения премии «Оскар». Как сообщает ТАСС, организация извинилась лично перед пострадавшим Крисом Роком.

Фото: Кадр из фильма "Король Ричард" Кадр из фильма "Король Ричард"

«Совет управляющих сегодня начал дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения», — отметили в киноакадемии.

Отмечается, что в данной ситуации Смит вступил в «неуместный физический контакт». При этом он вел себя угрожающе, чем нарушил «базовые принципы академии».

Заседание совета управляющих киноакадемии, на котором в отношении актера могут принять меры, назначено на 18 апреля. В качестве наказания совет может заморозить или аннулировать членство Смита в киноакадемии.

Напомним, что Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции, из-за чего побрилась налысо. Комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, после чего Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока.