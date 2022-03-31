В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
19 минут назад

Американская киноакадемия начала разбирательство в отношении Смита

Никита Бородкин

Американская академия киноискусств начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера Уилла Смита из-за инцидента на церемонии вручения премии «Оскар». Как сообщает ТАСС, организация извинилась лично перед пострадавшим Крисом Роком.

Американская киноакадемия начала разбирательство в отношении Смита
Фото: Кадр из фильма "Король Ричард"Кадр из фильма "Король Ричард"

«Совет управляющих сегодня начал дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения», — отметили в киноакадемии.

Отмечается, что в данной ситуации Смит вступил в «неуместный физический контакт». При этом он вел себя угрожающе, чем нарушил «базовые принципы академии».

Заседание совета управляющих киноакадемии, на котором в отношении актера могут принять меры, назначено на 18 апреля. В качестве наказания совет может заморозить или аннулировать членство Смита в киноакадемии.

Напомним, что Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции, из-за чего побрилась налысо. Комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, после чего Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока.

Позднее актер извинился перед американской киноакадемией и Роком, заявив, что в мире нет места насилию.

Общество,Уилл Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители