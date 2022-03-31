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30 минут назад

"Моя позиция ясна": Нетребко высказалась о ситуации на Украине

Лера Букина

Оперная певица Анна Нетребко «категорически осудила» происходящее на Украине и анонсировала концерты в Европе. Об этом сообщает РБК.

"Моя позиция ясна": Нетребко высказалась о ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нетребко заявила, что ее мысли с погибшими на Украине и их семьями.

«Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы», - сказала певица.

Она подчеркнула, что встречалась с президентом России Владимиром Путиным всего несколько раз, в том числе для получения наград.

«В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе», - рассказала Нетребко.

В начале марта продюсер артистки сообщил, что она решила приостановить выступления на фоне украинского кризиса и давления культурного сообщества.

До этого Нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отменили выступления Нетребко, так как она не отказалась от публичной поддержки президента России.

Общество,Анна Нетребко,Владимир Путин,Правительство РФ,
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