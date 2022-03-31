"Моя позиция ясна": Нетребко высказалась о ситуации на Украине

«В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе», - рассказала Нетребко.