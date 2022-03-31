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22 минуты назад

Кота с протезами задних лапок из Тюмени сняли на видео

Александр Кузьмин

Кота по имени Том, спасли с помощью протезов задних лапок. Видео с хвостатым публикует telegram-канал «Mash».

Котика нашли на улице в -35 градусов, он неподвижно лежал в коробке с опухшими и кровоточащими лапками. Сообщается, что у Тома хондродисплазия - неправильное развитие хрящевой ткани. Как правило животных с таким диагнозом усыпляют, потому что лечение стоит очень дорого. Но на Тома обратила внимание зоозащитница Алеся Клочко, и на протяжении пяти месяцев она возила кота по больницам и покупала дорогие лекарства. На операцию и лечение ушли все деньги, собранные, чтобы спасти смертельно больного котика. Для полного восстановления нужны ещё два передних протеза, для которых пока катастрофически не хватает средств.

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