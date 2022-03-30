Норкин рассказал о будущем сбежавших из России знаменитостей

«Они все равно не станут там своими, как не стал Евгений Киселев. Не знаю, выучил ли он в итоге украинский язык, но когда там что-то происходило, ему тут же припоминали, и даже не то, что он ходил к Порошенко или Януковичу, чтобы они ему гражданство дали. Все время вспоминали, откуда он приехал. Никаких исключений нет. Это очень короткий период, когда их действительно возьмут на содержание, а потом они никому не будут нужны», — подытожил Норкин.