Норкин рассказал о будущем сбежавших из России знаменитостей

Телеведущий Андрей Норкин в программе «Место встречи» на НТВ высказался об отъезде из России известных артистов и журналистов. Он уверен, что они никогда не станут полностью своими в другой стране.
При этом в качестве примера он привел бывшего коллегу по телеканалу Глеба Пьяных, сбежавшего в Турцию, и актрису Чулпан Хаматову, обосновавшуюся в Латвии. На данный момент они столкнулись только с финансовыми проблемами, однако Норкин убежден, что полноценно интегрироваться в жизнь другого государства в личном и профессиональном плане у них также не получится.
«Смотрите, какая штука. Раньше, в какой бы республике Советского Союза ни жил человек, когда он оказывался на Западе, то становился там советским. Даже после распада СССР все мы были советскими. Сейчас получается, что бывшие коллеги, которые разъезжаются, независимо от политической позиции — они все русские. Получается, что им нужно посочувствовать, потому что они все попадают под этот пресс, который опускается на абсолютно всех русских, и совершенно неважно, кто они по национальности», — заявил Норкин.
Он признался, что и его звали за границу в 2013 году, но он отказался уезжать. По мнению Норкина, самоидентификация таких мигрантов не имеет значения для иностранцев, в отличие от страны происхождения.
«Они все равно не станут там своими, как не стал Евгений Киселев. Не знаю, выучил ли он в итоге украинский язык, но когда там что-то происходило, ему тут же припоминали, и даже не то, что он ходил к Порошенко или Януковичу, чтобы они ему гражданство дали. Все время вспоминали, откуда он приехал. Никаких исключений нет. Это очень короткий период, когда их действительно возьмут на содержание, а потом они никому не будут нужны», — подытожил Норкин.
После начала Россией военной спецоперации на Украине многие известные артисты и журналисты уехали из РФ. В частности, в СМИ активно обсуждали отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ксении Собчак, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других. При этом большая часть звезд опровергали сообщения о своей полной миграции за рубеж, называя свое нахождение в других странах отпуском, каникулами и прочим.