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1 час назад

Родители девятилетней студентки Тепляковой обвинили МГУ в клевете

Вероника Полынина

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой обвинили вуз во вранье, клевете и многократном нарушении этических норм. Открытое обращение ректору МГУ Виктору Садовничему опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Родители девятилетней студентки Тепляковой обвинили МГУ в клевете
Фото: скрин видеоскрин видео

В обращении говорится, что в СМИ и официальных заявлениях факультета психологии, на котором обучается Алиса, содержалось «огромное количество клеветы в отношении ребенка и его частной жизни».

Родители отметили, что вопреки заявлению Садовничего о посещении занятий Алисой «вместе с папой» Евгения Теплякова не пускают в здание факультета с 8 сентября. Личной встречи с деканом факультета родители, по их словам, не могут добиться с 18 декабря.

Также родителей 9-летней студентки возмутили заявления представителей вуза об отсутствии у Алисы особых способностей и натаскивании на ЕГЭ с феноменальной памятью. По мнению Тепляковых, вуз нарушил этику по отношению к обучающейся, распространяя подобные мнения во время сессии и оказывая тем самым влияние на экзаменационную комиссию.

«Также напоминаем вам ваши слова про "Алиса ходит с папой" во время, когда папу не пускали даже на порог, про "факультет ее опекает" во время, когда факультет распускал слухи и сплетни, про "достойно обучить Алису" во время, когда Асмолов сказал свое знаменитое "бла-бла-бла" и про индивидуальный учебный план. Виктор Антонович, либо вы не в курсе происходящего, либо это очень некрасиво с вашей стороны. Говорить одно, а делать другое на протяжении уже практически года?» - заключили Тепляковы.

Напомним, Алиса Теплякова стала самой юной россиянкой, получившей образование за 11 классов — она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. Затем девочка поступила на психологический факультет МГУ на платной основе. На первой сессии Алисе не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,Виктор Садовничий,МГУ,
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