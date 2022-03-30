Родители девятилетней студентки Тепляковой обвинили МГУ в клевете

«Также напоминаем вам ваши слова про "Алиса ходит с папой" во время, когда папу не пускали даже на порог, про "факультет ее опекает" во время, когда факультет распускал слухи и сплетни, про "достойно обучить Алису" во время, когда Асмолов сказал свое знаменитое "бла-бла-бла" и про индивидуальный учебный план. Виктор Антонович, либо вы не в курсе происходящего, либо это очень некрасиво с вашей стороны. Говорить одно, а делать другое на протяжении уже практически года?» - заключили Тепляковы.