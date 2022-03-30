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37 минут назад

Глава Федерации мигрантов: России не следует опасаться оттока рабочих

Елена Прошина

Из России уехала от силы тысяча человек, а это «вообще — ничто», ничего не изменилось, опасаться оттока рабочих из РФ причин нет. Таким образом президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в беседе с изданием «Подъем» прокомментировал соответствующие сообщения в СМИ.

Глава Федерации мигрантов: России не следует опасаться оттока рабочих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вышла абсолютно никчемная статья, в которой говорится про какую-то тысячу человек, что вообще — ничто. Мы в текущей ситуации не видим никаких изменений. А тот момент, что якобы все переживают из-за падения рубля, то вон он уже 84 за доллар, еще две недели, думаю, и вообще все восстановится», — сказал Коженов.

Кроме того, по его словам, в России жилье и базовые услуги не подорожали, а вот билеты — да. Коженов пояснил, что сейчас, отправляя деньги домой, мигрант в местной валюте, конечно, получает меньше, чем привык, и лететь домой стало дорого, но при этом в РФ его жизнь никак не изменилась.

«Поэтому все как-то так решили: держимся, смотрим, что будет дальше. А все нормально, работа есть, увольнений массовых мы не видим, наоборот, работодатели просят работников. И опять же весенний сезон: традиционно будет нехватка, потому что часть мигрантов уйдет в сельское хозяйство, дачное строительство», — подытожил Коженов.

Ранее СМИ опубликовали материалы об оттоке мигрантов из России. Они сообщали, что представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор в РФ объяснили отъезд соотечественников падением курса рубля.

Общество,Вадим Коженов,
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