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52 минуты назад

В российских городах появится цветной и ароматизированный асфальт

Lenta.ruLenta.ruиещё 8

В некоторых российских городах появятся необычные дороги, например в Ленинградской области начнут укладывать цветной и ароматизированный асфальт. В пресс-службе комитета по дорожному хозяйству отметили, что соответствующие работы начнутся в 2022 году, сообщает «МК».

В российских городах появится цветной и ароматизированный асфальт
Фото: ЖЖЖЖ

1 апреля в Ленобласти открывается сезон дорожных работ. Заводы по производству асфальта начали работать, один из них производит 640 тонн асфальта ежечасно. Предприятия создают как классические черные дорожные покрытия, так и цветные. Кроме того, в этом году дорожники решили попробовать сделать асфальт с ягодным ароматом, чтобы решить проблему неприятного запаха битума.

В Ленобласти уже есть дорога с цветным асфальтом — путепровод во Всеволожске, который вошел в рейтинг социально-значимых и интересных объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отличительная черта автомобильного моста — тротуары из красного и синего литого асфальтобетона.

В сентябре 2021 года ремонтные работы провели на одной из московских дорог, однако жители столицы остались разочарованы результатом. На Измайловском бульваре установили новый бордюр, понижение на котором не совпадало с пешеходным переходом из-за ошибки рабочих. Ремонтники решили, что перекладывать бортовой камень не обязательно — вместо этого они сделали «заплатку» из асфальта у края дороги.

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