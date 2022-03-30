Первый канал ответил на слухи о закрытии программы «Жить здорово!»

Авторская программа Елены Малышевой «Жить здорово!» не выходит на Первом канале временно, речи о закрытии не идет. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе телеканала.

«Программа "Жить здорово!" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — говорится в сообщении.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что Елена Малышева объявила сотрудникам программы о закрытии. В частности, по данным СМИ, она заявляла, что «Жить здорово!» не будет выходить до сентября, но и после этого вряд ли вернется в эфир.