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19 минут назад

Первый канал опроверг закрытие программы «Жить здорово!»

Елена Прошина

Авторская программа Елены Малышевой «Жить здорово!» не выходит на Первом канале временно, речи о закрытии не идет. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе телеканала.

Первый канал ответил на слухи о закрытии программы «Жить здорово!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Программа "Жить здорово!" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — говорится в сообщении.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что Елена Малышева объявила сотрудникам программы о закрытии. В частности, по данным СМИ, она заявляла, что «Жить здорово!» не будет выходить до сентября, но и после этого вряд ли вернется в эфир.

Baza: Малышева закрыла программу «Жить здорово!»

Общество,Елена Малышева,Первый канал,
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