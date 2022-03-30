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52 минуты назад

Россиянам напомнили новые правила въезда в Таиланд

Lenta.ruLenta.ru

Российским туристам напомнили про новые условия въезда в Таиланд — изменения коснулись систем въезда «Песочница» и Alternative Quarantine. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для российских путешественников с апреля упрощаются правила въезда в Тайланд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правительство Таиланда одобрило ряд решений, согласно которым с 1 апреля для иностранных путешественников упрощаются правила въезда в страну. Туристов, прибывающих по программе «Песочница», освободят от сдачи ПЦР-теста перед поездкой и сократят им сроки нахождения в отеле категории SHA Extra Plus до пяти ночей. Также власти начнут признавать вакцинацию препаратом «Спутник Лайт».

В системе Alternative Quarantine отменяется ПЦР-тестирование перед прилетом — теперь туристы сдают анализ только по прибытии и на пятый день после карантина в номере отеля. Как и по программе «Песочница», путешественникам потребуется оформить заявку на Thailand Pass и приобрести страховку с минимальным покрытием 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

В АТОР напомнили россиянам и требования для въезда по Test & Go, которые были упрощены ранее. Теперь необходима заявка Thailand Pass, ПЦР-тест по прилете, сертификат вакцинации «Спутником V», медицинская страховка, бронирование одной ночи в отеле категории SHA Extra Plus и сдача экспресс-теста на антиген на пятый день пребывания в Таиланде.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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