Baza: Малышева закрыла программу «Жить здорово!»

Телеведущая Елена Малышева объявила сотрудникам о закрытии своей программы «Жить здорово», которая выходила на Первом канале. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, 29 марта Елена Малышева собрала сотрудников и сообщила, что программа «Жить здорово!» ориентировочно не будет выходить до сентября. При этом телеведущая не смогла гарантировать, что осенью передача вернется в эфир.
Причиной для закрытия программы Малышевой стали изменения в сетке вещания из - за ситуации на Украине.
Сотрудники программы в основном работали по временным договорам, поэтому остались без выплат, утверждает Telegram-канал Baza.
Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее скандально известный журналист Отар Кушанашвили резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой. Он назвал ее программу «Жить здорово!» - «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении».