В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
18 минут назад

Baza: Малышева закрыла программу «Жить здорово!»

Алиса Селезнёва

Телеведущая Елена Малышева объявила сотрудникам о закрытии своей программы «Жить здорово», которая выходила на Первом канале. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Baza: Малышева закрыла программу «Жить здорово!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, 29 марта Елена Малышева собрала сотрудников и сообщила, что программа «Жить здорово!» ориентировочно не будет выходить до сентября. При этом телеведущая не смогла гарантировать, что осенью передача вернется в эфир.

Причиной для закрытия программы Малышевой стали изменения в сетке вещания из - за ситуации на Украине.

Сотрудники программы в основном работали по временным договорам, поэтому остались без выплат, утверждает Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее скандально известный журналист Отар Кушанашвили резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой. Он назвал ее программу «Жить здорово!» - «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении».

Общество,Отар Кушанашвили,Елена Малышева,Первый канал,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители