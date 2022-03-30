Baza: Малышева закрыла программу «Жить здорово!»

Телеведущая Елена Малышева объявила сотрудникам о закрытии своей программы «Жить здорово», которая выходила на Первом канале. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, 29 марта Елена Малышева собрала сотрудников и сообщила, что программа «Жить здорово!» ориентировочно не будет выходить до сентября. При этом телеведущая не смогла гарантировать, что осенью передача вернется в эфир.

Причиной для закрытия программы Малышевой стали изменения в сетке вещания из - за ситуации на Украине.

Сотрудники программы в основном работали по временным договорам, поэтому остались без выплат, утверждает Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения этой информации нет.