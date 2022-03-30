Россия и КНР готовят соглашение о безвизовом режиме

Оно будет распространяться на организованные туристические группы и предусматривать переход на электронный документооборот. Об этом сообщил начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец, выступая в ходе телерадиомоста «Российско-китайский туризм: новые возможности».

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В настоящее время документ находится на рассмотрении китайской стороной. Вступление нового соглашения в силу упростит процесс организации групповых турпоездок, подчеркнул Д. Смилевец. По его словам, в 2019 году Китай занял первое место по числу туристов из стран дальнего зарубежья. При этом на приток путешественников повлиял безвизовый канал, действующий между странами.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе, в связи с сегодняшней внешнеполитической ситуацией туристическая отрасль России возлагает особые надежды на турпоток из КНР. Но пока можно только готовится к нему - политика карантина все еще актуальна для Китая, сказал эксперт по международному туризму и инвестициям Мэтью Ма.

По его словам, России не стоит ожидать, что весь Китай откроется сразу после пандемии. Здесь необходимо работать пошагово с отдельными регионами, например, с городами Шеньчжэнь, Гуанчжоу, провинцией Гуандун.

«Обратите внимание на Гонконг, он уже снимает карантинные требования», - добавил эксперт.

Возобновление туристического обмена помимо прочего позволило бы загрузить российских перевозчиков, отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. В частности, туристы из Китая генерируют дополнительный пассажиропоток местного аэропорта и высокоскоростного поезда «Сапсан».