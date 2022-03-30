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1 час назад

Вологодская IT-компания взяла на работу робосекретаршу Юлию. Видео

Александр Кузьмин

В пресс-службе IT-компании из Вологды «Логасофт» объяснили, зачем приобрели андроида-секретаря «Робо-С» у российских разработчиков из Promobot. Робот с лицом женщины не умеет ходить, но умеет разговаривать и отвечать на некоторые вопросы.

«Человекоподобный робот разгружает персонал и радует гостей. Это положительно влияет на наших клиентов и партнеров. Такого администратора нет ни у кого, и это дает нам преимущество перед конкурентами после проведения встреч», – рассказал «Газете.Ru» представитель «Логасофта».

Компания назвала робота-секретаршу Юлией, хотя на одном из представленных видео Юлия представляется Эльдаром. В Promobot сообщили, что это запись с начальных этапов тестирования. Юлию обновили, теперь она отзывается на свое настоящее имя.

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