СМИ: Малышева распустила передачу "Жить здорово!"

Телеведущая Елена Малышева распустила свою программу на Первом канале из-за изменений в эфире, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 29 марта Малышева собрала своих сотрудников и якобы заявила, что программа «Жить здорово!» закрывается.

По данным источников, Малышева не собирается выпускать передачу до сентября, но и потом, вероятно, не вернет ее в эфир. Поскольку сотрудники программы работали по временным договорам без оформления в трудовой книжке, в случае прекращения работы выплаты им не положены.

Ток-шоу Малышевой о здоровье выходило на Первом канале с 2010 года.

В конце февраля из-за ситуации на Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, сейчас канал работает в информационном режиме.