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1 час назад

Baza: Елена Малышева распустила передачу «Жить здорово!»

Газета.RuГазета.Ruиещё 10

Телеведущая Елена Малышева распустила свою программу на Первом канале из-за изменений в эфире, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

СМИ: Малышева распустила передачу "Жить здорово!"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Утверждается, что 29 марта Малышева собрала своих сотрудников и якобы заявила, что программа «Жить здорово!» закрывается.

По данным источников, Малышева не собирается выпускать передачу до сентября, но и потом, вероятно, не вернет ее в эфир. Поскольку сотрудники программы работали по временным договорам без оформления в трудовой книжке, в случае прекращения работы выплаты им не положены.

Ток-шоу Малышевой о здоровье выходило на Первом канале с 2010 года.

В конце февраля из-за ситуации на Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, сейчас канал работает в информационном режиме.

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