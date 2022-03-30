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39 минут назад

Уже в 10 регионах России горят леса

ЭкосфераЭкосфера

В Карачаево-Черкесии, Чечне, Приморском, Краснодарском и Забайкальском краях, Астраханской, Амурской и Калининградской областях, республиках Ингушетия и Северная Осетия уже в марте зафиксировали ландшафтные пожары.

В России начался пожароопасный сезон
Фото:  canva canva

Несмотря на то, что «открыли сезон» сразу 10 регионов, погодные условия не способствуют ухудшению ситуации, рассказал руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Правда, уже в апреле более 20 регионов попадут в зону риска. Ожидается, что сильнее всего могут пострадать Республика Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Псковская, Тюменская и Курганская области.

Поэтому сейчас основная задача всех ведомств и региональных властей — максимально подготовиться к непростым месяцам, считает Советников.

«Считаю необходимым руководителям всех регионов особо обратить внимание на необходимость взять под личный контроль недопущение сельхозпалов, а также обеспечить организацию тушения ландшафтных пожаров, которые являются одной из основных причин перехода огня на земли лесного фонда», — добавил руководитель Рослесхоза.

Общество,Иван Советников,Рослесхоз,
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