В России начался пожароопасный сезон

В Карачаево-Черкесии, Чечне, Приморском, Краснодарском и Забайкальском краях, Астраханской, Амурской и Калининградской областях, республиках Ингушетия и Северная Осетия уже в марте зафиксировали ландшафтные пожары.

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Несмотря на то, что «открыли сезон» сразу 10 регионов, погодные условия не способствуют ухудшению ситуации, рассказал руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Правда, уже в апреле более 20 регионов попадут в зону риска. Ожидается, что сильнее всего могут пострадать Республика Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Псковская, Тюменская и Курганская области.

Поэтому сейчас основная задача всех ведомств и региональных властей — максимально подготовиться к непростым месяцам, считает Советников.