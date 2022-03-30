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27 минут назад

Тысячелетний тис стал памятником живой природы России

Lenta.ruLenta.ru

Остроконечный тис, около тысячи лет произрастает на острове Кунашир, получил статус памятника живой природы России. Об этом сообщает Sakh.online.

Остроконечный тис по имени Курильский Мудрец стал памятником живой природы России
Фото: Pixabay Pixabay

Региональное агентство лесного и охотничьего хозяйство направило заявку на участие в программе и получило положительный ответ.

Диаметр дерева, которое ученые назвали Курильским Мудрецом, составляет более метра, высота — около 15 метров. Кунаширский тис является самым старым из всех дальневосточных и сибирских деревьев. Тис остроконечный как вечнозеленое хвойное дерево семейства тисовых внесен в Красную книгу Сахалинской области и России как редкий вид.

Основная цель программы «Деревья — памятники живой природы» — поиск и сохранение старовозрастных растений. Она также помогает формировать Национальный реестр старейших деревьев России.

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