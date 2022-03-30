Остроконечный тис по имени Курильский Мудрец стал памятником живой природы России

Остроконечный тис, около тысячи лет произрастает на острове Кунашир, получил статус памятника живой природы России. Об этом сообщает Sakh.online.

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Региональное агентство лесного и охотничьего хозяйство направило заявку на участие в программе и получило положительный ответ.

Диаметр дерева, которое ученые назвали Курильским Мудрецом, составляет более метра, высота — около 15 метров. Кунаширский тис является самым старым из всех дальневосточных и сибирских деревьев. Тис остроконечный как вечнозеленое хвойное дерево семейства тисовых внесен в Красную книгу Сахалинской области и России как редкий вид.