В российский прокат выходит фильм «Роман служанки»

Действие картины происходит в 1924 году в Англии. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного аристократа, и между ними вспыхивают чувства. История дружбы, страсти, нежной любви и доверия заканчивается в один день, который Джейн запечатлела в своей памяти в мельчайших деталях. Именно он изменил жизнь девушки безвозвратно.