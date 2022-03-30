В российский прокат выходит фильм «Роман служанки»

31 марта на российские большие экраны выходит драма Евы Хассон, получившая название «Роман служанки». Известно, что сценаристами ленты выступили Элис Бирч, создательница сериалов «Наследники» и «Нормальные люди», и Грэм Свифт.
Действие картины происходит в 1924 году в Англии. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного аристократа, и между ними вспыхивают чувства. История дружбы, страсти, нежной любви и доверия заканчивается в один день, который Джейн запечатлела в своей памяти в мельчайших деталях. Именно он изменил жизнь девушки безвозвратно.
Мировые кассовые сборы ленты, премьера которой состоялась 9 июля 2021 года, составили скромные 824 тысячи долларов. Роли в фильме исполнили Одесса Янг, Джош О’Коннор, Сопе Дирису, Гленда Джексон, Оливия Колман, Колин Фёрт, Нэйтан Честер Рив, Сэмюэл Барлоу, Декстер Рэггэтт и Пэтси Ферран.