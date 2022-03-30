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47 минут назад

Электросамокаты в России признали транспортным средством

РИАМОРИАМО

Верховный суд России разрешил отнести электросамокаты к транспортным средствам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Верховный суд России разрешил отнести электросамокаты к транспортным средствам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступивший ответчиком в суде представитель Генпрокуратуры РФ объяснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств. Однако самокаты могут быть отнесены к транспортным средствам в силу скорости передвижения.

Решение ВС РФ не вступило в силу и может быть обжаловано.

Столичный Дептранс, ФГУП «НАМИ» и Минпромторг России ранее подготовили предложения по повышению уровня безопасности поездок на электросамокатах, в их числе – установка автоматических устройств ограничения скорости на новые электросамокаты.

В МВД РФ также сообщали, что в России за 9 месяцев 2021 года произошло свыше 400 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Это на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Общество,МВД России,Верховный суд,Генпрокуратура РФ,Минпромторг,
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