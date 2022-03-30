Верховный суд России разрешил отнести электросамокаты к транспортным средствам, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Выступивший ответчиком в суде представитель Генпрокуратуры РФ объяснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств. Однако самокаты могут быть отнесены к транспортным средствам в силу скорости передвижения.

Решение ВС РФ не вступило в силу и может быть обжаловано.

Столичный Дептранс, ФГУП «НАМИ» и Минпромторг России ранее подготовили предложения по повышению уровня безопасности поездок на электросамокатах, в их числе – установка автоматических устройств ограничения скорости на новые электросамокаты.