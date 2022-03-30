В соцсетях стартовала информационная волна «Мы работаем»

В социальных сетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий в рамках акции «Мы работаем». Инициатором выступило правительство Краснодарского края.

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К промышленникам из Краснодарского края уже присоединились работники Уралвагонзавода, фермеры и текстильщики Свердловской области, а также судостроители завода «Лотос», производители обуви из полимеров, предприятие по переработке икры рыб осетровых пород, пекари и садоводы из Астраханской области.

На видеороликах демонстрируется работа предприятий региона в условиях введенных против России санкций.

Инициативу поддержал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Главная идея акции «Мы работаем — это рассказать жителям Кубани, что краевые предприятия не останавливают производство. Для этого сегодня на федеральном и краевом уровне действуют различные меры поддержки», — написал в своем Telegram-канале глава края.

Как подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, астраханское производство продолжает развиваться независимо от санкций.

«В эти непростые времена необходимо, чтобы астраханцы знали: предприятия нашего края не останавливают производство и не сокращают сотрудников. Напротив, новые реалии открывают перед ними новые перспективы», — заявил Бабушкин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы, нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, социально значимой продукции.