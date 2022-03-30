В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
48 минут назад

В соцсетях стартовала информационная волна «Мы работаем»

Газета.RuГазета.Ru

В социальных сетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий в рамках акции «Мы работаем». Инициатором выступило правительство Краснодарского края.

В соцсетях стартовала информационная волна «Мы работаем»
Фото: ТАССТАСС

К промышленникам из Краснодарского края уже присоединились работники Уралвагонзавода, фермеры и текстильщики Свердловской области, а также судостроители завода «Лотос», производители обуви из полимеров, предприятие по переработке икры рыб осетровых пород, пекари и садоводы из Астраханской области.

На видеороликах демонстрируется работа предприятий региона в условиях введенных против России санкций.

Инициативу поддержал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Главная идея акции «Мы работаем — это рассказать жителям Кубани, что краевые предприятия не останавливают производство. Для этого сегодня на федеральном и краевом уровне действуют различные меры поддержки», — написал в своем Telegram-канале глава края.

Как подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, астраханское производство продолжает развиваться независимо от санкций.

«В эти непростые времена необходимо, чтобы астраханцы знали: предприятия нашего края не останавливают производство и не сокращают сотрудников. Напротив, новые реалии открывают перед ними новые перспективы», — заявил Бабушкин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы, нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, социально значимой продукции.

Последние новости
Общество,Игорь Бабушкин,Михаил Мишустин,Вениамин Кондратьев,Владимир Путин,Уралвагонзавод,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители