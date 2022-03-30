Новые законы, вступающие в силу в апреле

В апреле этого года, как сообщает в Телеграмм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, начнут действовать сразу несколько законов, которые в первую очередь направлены на то, чтобы поддержать граждан России и бизнес. В частности, социальные пенсии с апреля будут проиндексированы на 8,6%. Данный закон затронет 4 млн. россиян. Напомним, что ранее уже были проиндексированы пенсии военным пенсионерам и неработающим гражданским пенсионерам.

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В настоящее время в Интернете появилось немало фейковых новостей, которые в искаженном виде преподносят действия различных органов нашей страны за рубежом. Это оказывает крайне негативное влияние не только на российское общество, но и на настроения граждан различных стран мира. Именно поэтому с 5 апреля начнет действовать закон, в котором предусматривается ответственность за тиражирование недостоверной информации, так называемые фейки, о госорганах нашей страны. Это в первую очередь касается работы посольств, прокуратуры, МЧС, Росгвардии и Следственного комитета. Теперь за создание и распространение этой заведомо ложной информации можно будет оказаться в местах лишения свободы на срок до трех лет.