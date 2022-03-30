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1 час назад

Новые законы, вступающие в силу в апреле

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В апреле этого года, как сообщает в Телеграмм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, начнут действовать сразу несколько законов, которые в первую очередь направлены на то, чтобы поддержать граждан России и бизнес. В частности, социальные пенсии с апреля будут проиндексированы на 8,6%. Данный закон затронет 4 млн. россиян. Напомним, что ранее уже были проиндексированы пенсии военным пенсионерам и неработающим гражданским пенсионерам.

Новые законы, вступающие в силу в апреле
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время в Интернете появилось немало фейковых новостей, которые в искаженном виде преподносят действия различных органов нашей страны за рубежом. Это оказывает крайне негативное влияние не только на российское общество, но и на настроения граждан различных стран мира. Именно поэтому с 5 апреля начнет действовать закон, в котором предусматривается ответственность за тиражирование недостоверной информации, так называемые фейки, о госорганах нашей страны. Это в первую очередь касается работы посольств, прокуратуры, МЧС, Росгвардии и Следственного комитета. Теперь за создание и распространение этой заведомо ложной информации можно будет оказаться в местах лишения свободы на срок до трех лет.

Особо спикер Госдумы остановился на законе, который уже начал действовать с 26 марта. Участники специальной военной операции на Украине, а также в ЛНР и ДНР признаются ветеранами боевых действий. Президент РФ Владимир Путин подписал данный закон, который даст возможность этим россиянам пользоваться налоговыми, транспортными, земельными и жилищными мерами соцподдержки. Теперь эта категория граждан будет оплачивать коммунальные услуги по льготным условиям.

Общество,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Следственный комитет,Росгвардия,Госдума,
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