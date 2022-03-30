Ашманов прокомментировал отъезд программистов

В России, по разным оценкам, работает около трех миллионов «айтишников», из которых за рубеж выехало не более двух процентов специалистов. Об этом 30 марта в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, специалист в сфере IT-технологий Игорь Ашманов.

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Он пояснил, что сегодня из «айтишников», в подавляющем большинстве своем, уезжают те, кто работал в компаниях, которые разрабатывают софт для западных заказчиков.

«Это компании, которые принципиально работают на Запад. И они сегодня вывозят сотрудников. Но эти люди ничего не оставляли в нашей экономике кроме покупки продуктов, заказа такси и т. п.», — пояснил Ашманов.

При этом, по словам Ашманова, у нас в стране таких специалистов насчитывается примерно три миллиона, и из них за последнее время уехали полтора-два процента, что совсем немного.