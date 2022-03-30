В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
7 минут назад

Ашманов оценил, как скажется на развитии IT-отрасли отъезд программистов

Парламентская газетаПарламентская газета

В России, по разным оценкам, работает около трех миллионов «айтишников», из которых за рубеж выехало не более двух процентов специалистов. Об этом 30 марта в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, специалист в сфере IT-технологий Игорь Ашманов.

Ашманов прокомментировал отъезд программистов
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что сегодня из «айтишников», в подавляющем большинстве своем, уезжают те, кто работал в компаниях, которые разрабатывают софт для западных заказчиков.

Юлия Меньшова ответила на слухи об эмиграции

«Это компании, которые принципиально работают на Запад. И они сегодня вывозят сотрудников. Но эти люди ничего не оставляли в нашей экономике кроме покупки продуктов, заказа такси и т. п.», — пояснил Ашманов.

При этом, по словам Ашманова, у нас в стране таких специалистов насчитывается примерно три миллиона, и из них за последнее время уехали полтора-два процента, что совсем немного.

«Причем, уезжая, люди не увольняются из тех компаний, которые работают в России — продолжают работать удаленно», — отметил Ашманов.

Общество,Игорь Ашманов,Юлия Меньшова,Совет по правам человека,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители