В нескольких регионах России силовики задержали 60 сторонников неонацистской группировки «М.К.У.», созданной украинскими спецслужбами. Об этом сообщила ФСБ.
«В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки „М.К.У.“, созданной под контролем киевских спецслужб. У них изъяли охотничье оружие без лицензии, самострелы, холодное оружие, видео акций „прямого действия“», — приводит РИА «Новости» заявление ФСБ.
В ведомстве сообщили, что группировку создал под контролем Киева украинец 2000 года рождения. По версии силовиков, сторонники неонацистской группировки готовили теракты, массовые убийства и экстремистские преступления в РФ.
Россия на Украине проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.