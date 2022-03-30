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33 минуты назад

В российских регионах задержали десятки нацистов

Ura.RuUra.Ru

В нескольких регионах России силовики задержали 60 сторонников неонацистской группировки «М.К.У.», созданной украинскими спецслужбами. Об этом сообщила ФСБ.

В различных регионах России силовики задержали десятки нацистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки „М.К.У.“, созданной под контролем киевских спецслужб. У них изъяли охотничье оружие без лицензии, самострелы, холодное оружие, видео акций „прямого действия“», — приводит РИА «Новости» заявление ФСБ.

В ведомстве сообщили, что группировку создал под контролем Киева украинец 2000 года рождения. По версии силовиков, сторонники неонацистской группировки готовили теракты, массовые убийства и экстремистские преступления в РФ.

Россия на Украине проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

Общество,ФСБ,
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