В различных регионах России силовики задержали десятки нацистов

В нескольких регионах России силовики задержали 60 сторонников неонацистской группировки «М.К.У.», созданной украинскими спецслужбами. Об этом сообщила ФСБ.

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«В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки „М.К.У.“, созданной под контролем киевских спецслужб. У них изъяли охотничье оружие без лицензии, самострелы, холодное оружие, видео акций „прямого действия“», — приводит РИА «Новости» заявление ФСБ.

В ведомстве сообщили, что группировку создал под контролем Киева украинец 2000 года рождения. По версии силовиков, сторонники неонацистской группировки готовили теракты, массовые убийства и экстремистские преступления в РФ.