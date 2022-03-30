Глава ВОЗ назвал COVID-19 последней пандемией в истории человечества

«Во-первых, надо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом на душу населения для укрепления их независимости и расширения автономии в сфере здравоохранения... Во-вторых, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях. В-третьих, миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней», — добавил он.