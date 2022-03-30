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1 час назад

Глава ВОЗ назвал COVID-19 последней пандемией в истории человечества

RT на русскомRT на русскомиещё 3

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что, по его мнению, коронавирус будет последней пандемией в истории человечества.

Глава ВОЗ назвал COVID-19 последней пандемией в истории человечества
Фото: ReutersReuters

Об этом он сказал, выступая на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите.

«Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унёс жизни более 6 млн человек. Нарушена работа систем здравоохранения, впервые в этом веке произошёл рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете», — цитирует его ТАСС.

По его словам, пока ещё не очень понятно, как закончится нынешняя пандемия и каков будет итоговый ущерб от неё, однако человечество должно выучить уроки, который дал коронавирус.

«Во-первых, надо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом на душу населения для укрепления их независимости и расширения автономии в сфере здравоохранения... Во-вторых, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях. В-третьих, миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней», — добавил он.

Общество,ВОЗ,
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