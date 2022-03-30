Биография Романа Абрамовича: чем занимается, о бизнесе и семье

Его имя слышал каждый, но почти никто о нем ничего не знает. Российский бизнесмен Роман Абрамович – личность загадочная, он не дает интервью и не вдается в подробности личной жизни. Поэтому для многих вопрос того, чем занимается Абрамович на самом деле, так и остается открытым.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Состояние Романа Абрамовича в настоящее время оценивается в 14,5 миллионов долларов, миллионер занимает в рейтинге Forbes 12 место в списке богатейших бизнесменов России. За свою жизнь бизнесмен построил головокружительную карьеру и окружил себя многочисленными предметами роскоши.

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Самые крупные приобретения Романа Абрамовича:

$ 22 миллиона — поместье Файнинг Хилл на юге Великобритании, 2000 год.

•$ 2,1 миллиона — квартира в районе Найтбриджа в Лондоне, 2001 год.

$ 270 миллионов — клуб «Челси» вместе со стадионом, «Стемфорд бридж», гостиницей «Челси вилладж» и супермаркетом «Челси-Мегастор» (60 миллионов фунтов стоили непосредственно акции клуба, и еще за 90 миллионов АБРАМОВИЧ выкупил долги клуба).

$ 90 миллионов — яхта «Голубая бездна».

$ 130 миллионов — яхта «Пелорус».

$ 130 миллионов — яхта «Экстазия».

$ 72 миллиона — летающий офис «Боинг-737».

$ 500 тысяч — дворец на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

$ 23 миллиона — замок «Де ла Кро» во Франции.

Информация по данным "Коммерческих вестей".

Как бизнесмен заработал такие колоссальные деньги, которые позволили ему приобрести все это, – попробуем разобраться.

Что известно о семье Романа Абрамовича

Роман Аркадьевич Абрамович родился 24 октября 1966 года в обычной семье: его отец Аркадий (Арон) Абрамович работал в Коми в совнархозе, а его мать Ирина Васильевна, украинка по национальности и Михайленко в девичестве, была учителем музыки. Но будущий миллиардер быстро остался сиротой – Ирина Васильевна умерла, по некоторым данным, от лейкоза, когда Роману был год, а его отец скончался, когда ему было четыре – на стройке на него упала железобетонная плита, слетевшая с подъемного крана.

Юного Романа перевез к себе в Ухту его родственник – дядя Лейб, у которого Роман жил и воспитывался какое-то время, правда, надолго не задержался и общеобразовательную школу закончил уже в Москве.

После окончания школы поступил в Ухтинский индустриальный институт, но не проявлял особого энтузиазма в учебе, хотя одногруппники отзывались о нем как о человеке с высокими организаторскими способностями, даже несмотря на то, что он был самым младшим в группе. В УИИ он не задержался, по некоторым данным, Абрамович перевелся в Московский институт нефти и газа имени Губкина. Впрочем, сведений об окончании ни того, ни другого института – нет. А после учебы Абрамович отправился на службу в армию, где пробыл два года.

С чего начинал Абрамович

Все, кто лично знает Романа Абрамовича, сходятся во мнении, что Абрамович буквально с рождения имел предпринимательскую жилку и мог продать что угодно. Как позже рассказывала младшая дочь Ельцина Татьяна Юмашева, Абрамович ей рассказывал историю, которая случилась, пока тот проходил службу в армии: якобы он, перед своим увольнением в запас, поделил неподалеку от воинской части лес на равные квадраты и продал его местным жителям, а деньги, которых “было много”, поделил с сослуживцами.

Роман Абрамович в 1988 году возглавил кооператив “Уют”, который занимался производством и продажей детских пластмассовых игрушек в Москве. Но информации об этом осталось слишком мало, чтобы сделать какие-либо выводы.

По некоторым данным, Абрамович пробовал себя и в роли биржевого брокера, занимался торговлей нефтепродуктами, в начале девяностых годов он открыл целый ряд коммерческих фирм в попытках сколотить капитал в практически любой сфере, до которой дотягивались руки.

Знакомство с Борисом Березовским

Но настоящий бизнес начался со знакомства Абрамовича с другим влиятельным российским Борисом Березовским. Березовский и Абрамович оба имели еврейские корни и будто бы сразу почувствовали симпатию друг к другу. Их познакомил общий приятель и на влиятельного бизнесмена молодой и предприимчивый парень произвел неизгладимое и крайне позитивное впечатление.

“Рома вдолгую, не ждет немедленного результата. И в этом смысле бизнес выстраивает стратегически. Обладает хорошей интуицией, пониманием, что конъюнктурно для рынка. Он подбирает людей, которые могут эти задачи решать. Но при этом он всегда подбирает людей так, чтобы они были ниже его и по воле, и по интеллекту”,

– позже отзывался о нем в одном из интервью бизнесмен.

Возможно именно поэтому Березовский и Абрамович смогли организовать “Сибнефть” – нефтяную компанию, проект функционирования которой разработал Роман Абрамович. Впрочем, фактически “Сибнефть” была основана указом президента Ельцина путем выделения из "Роснефти" нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активов – это одна из отправных точек, после которой Абрамовича стали называть бизнесменом, близким в самой верхушке политической элиты того времени.

Как “Сибнефть” стала главным яблоком раздора, уничтожила Березовского и окончательно поставила на ноги Абрамовича

Как позже описывал их сотрудничество сам Абрамович, это были “деньги в обмен на влияние и помощь” – последними двумя близкий к Кремлю на тот момент Борис Березовский обладал в неограниченном объеме. Березовский, в числе прочего, обеспечивал лоббирование интересов Абрамовича на залоговых аукционах и в первый год сотрудничества они остановились на сумме в 30 миллионов долларов.

Очень быстро “Сибнефть” заняла лидерские позиции и стала 20 в мире и шестой в России по уровню нефтедобычи. А контрольный пакет акций компании был приобретен за цену, которая значительно уступала рыночной и в этом помогли ранее созданные фирмы, которые Березовский и Абрамович самостоятельно или через дочерние структуры использовали, чтобы становиться победителями инвестиционных конкурсов.

В январе 1998 года “Сибнефть” и компания Михаила Ходорковского ЮКОС попытались произвести слияние, но сделать этого не вышло.

Тогда же Абрамовича впервые стали открыто называть казначеем семьи Бориса Ельцина и всей политической верхушки: якобы тот не только лоббировал назначения на посты, но и финансировал предвыборную кампанию Ельцина в 1996 году, а кроме того – оплачивал расходы семьи дочки Ельцина Татьяны Дьяченко и ее будущего супруга Владимира Юмашева.

В начале двухтысячных, уже уверенно стоящий на ногах Абрамович, выкупил у Березовского крупнейший пакет акций ОРТ (42,5% из имевшихся 49%), затем он выкупает с помощью акционеров “Сибнефти” контролирующий пакет акций компании “Аэрофлот” (26%). В 2001 году впервые попал в список богатейших людей с состоянием 14 миллиардов долларов.

В 2003 году произошла очередная попытка слияния “Сибнефти” и компании ЮКОС, но сделка не была оформления, так как после ареста Михаила Ходорковского и предъявления ЮКОСу многомиллиардных налоговых претензий Абрамович отказался сотрудничать с компанией.

По прошествии лет, когда в суде Лондона будут расследовать дело о покупке “Сибнефти”, издание “Газета.ру” опишет происходящие события так:

“Нефтедобывающее предприятие и перерабатывающий завод, которые в дальнейшем стали основой “Сибнефти”, прокредитовали сделку Абрамовича с государством, формально не имея никакого отношения к будущему покупателю актива. Причина заинтересованности предприятий — “определенные договоренности” с их руководством”.

Впоследствии рассорившись с Березовским на почте дележки совместных предприятий и капиталов, Абрамович все же признает, что без колоссальной помощи Бориса Березовского “Сибнефти” бы не случилось.

Футбольный клуб “Челси” и пост губернатора

В 2003 году Роман Абрамович приобрел английский футбольный клуб “Челси” за 140 миллионов фунтов стерлингов и практически сразу стал выводить свой бизнес за пределы России. В конце 2005 года Абрамович продал свой пакет акций (75,7%) компании “Сибнефть” “Газпрому” за 13,1 миллиардов долларов и несколько раз пытался уйти с поста губернатора. Да, Абрамович, помимо своей предпринимательской деятельности, интересовался еще и политикой – с 2001 по 2008 годы он занимал пост губернатора Чукотского АО, а также был председателем Думы Чукотского автономного округа с 2008 по 2013. Принято считать, что несмотря на свою крайне неоднозначную предпринимательскую деятельность, многое сделал в эти годы для развития региона.

Когда Абрамович приобрел “Челси”, клуб был в плачевном состоянии: миллиардер покрыл долги клуба, укомплектовал команду лучшими футболистами, из-за чего спровоцировал бурю возмущения в СМИ как с российской, так и с британской стороны том, что тот якобы вливает деньги налогоплательщиков в английский спорт.

Постепенно футбольный клуб стал одним из самых сильных в мире.

Говорят, что перед тем, как купить английский футбольный клуб “Челси”, Абрамович намеревался купить российский футбольный клуб ЦСКА, но ему не дали осуществить сделку.

Санкции против Абрамовича

На протяжении многих лет бизнесмен вкладывал в “Челси” не только деньги, но и душу. Но в начале 2022 года стало известно, что Абрамович объявил о намерении продать футбольный клуб. Это связано с санкциями Европы и давлением Великобритании, считают в СМИ.

“Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба.Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать “Челси”, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров.



Продажа не будет быстрой, но будет осуществляться в соответствии с установленной процедурой. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами. Это была чистая страсть к игре и клубу”,

– приводит слова из обращения Абрамовича издание “Чемпионат”.

Абрамович в настоящий момент передал контроль над "Челси" попечителям благотворительного фонда команды. Для продажи клуба британское правительство должно будет выдать специальную лицензию.

В середине марта ЕС ввел против российских олигархов персональные санкции. В этот список попал и Роман Абрамович.

Как пишет ТАСС, бизнесменам из списка “запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами”.

Помимо этого, самолеты, принадлежащие Абрамовичу и другим россиянам из санкционного списка, могут быть изъяты британскими властями, если окажутся на территории королевства. Даже если самого бизнесмена из запретного списка не будет на борту.

Впрочем, уже стало известно, что сам Роман Абрамович успел передать контроль над двумя компаниями своим партнерам до того, как Великобритания и Евросоюз ввели против него персональные санкции.

Абрамович и Украина

В СМИ широко обсуждается тот факт, что Роман Абрамович играет определенную роль в переговорах между российской и украинской стороной.

“Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской сторонами. Он не является официальным членом делегации, нашу делегацию возглавляет Владимир Мединский. Но тем не менее с нашей стороны он также присутствует в Стамбуле”,

– прокомментировал "Известиям" происходящее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Личная жизнь Абрамовича

Харизма, внутренний стержень и складная речь Романа Абрамовича делали его крайне популярным среди женщин. У бизнесмена было несколько браков. Первый раз он женился на обычной девушке из Астрахани – Ольге Лысовой. Впрочем, брак не был долгим: Абрамович постоянно засматривался на других женщин и был вечно в разъездах, а позже выяснилось, что Ольга не сможет родить ему наследника, и их отношения окончательно испортились.

“Наши самые счастливые времена — когда мы были студентами без гроша в кармане. Я иногда думаю, что если бы мы остались такими навсегда, то могли бы остаться вместе. Роман может держать мир в своих руках, но нельзя купить крепкую любовь и счастье. Я боюсь, что он никогда не будет счастлив. Всегда будет хотеть большего”,

– приводит слова первой жены бизнесмена Starhit.

От Лысовой Абрамович ушел к любовнице Ирине Маландиной – та была стюардессой, с которой бизнесмен познакомился во время полета. в 1991 году Маландин и Абрамович расписались, в браке Ирина успела родить ему пятерых детей, успевала заниматься своим образованием и заниматься хозяйством. Но это не уберегло супругов от расставания в 2007 они развелись без лишнего шума: договорились и о воспитании детей, и о разделе имущества.

А с третьей женой Абрамович познакомился еще до развода с Ириной.

Дарья Жукова появилась в жизни бизнесмена в 2005 году, спустя время они поженились, у пары в 2013 и в 2009 году появились совместные дети, но в 2017 году пара заявила о расставании:

“После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе”,

– сделали они совместное заявление.

Где сейчас Абрамович