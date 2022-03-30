"Почта России" приостановила прием отправлений в Данию и Польшу

"Почта России" приостановила прием отправлений в Польшу и Данию , сообщается на сайте почтового оператора.

"Дания приостановила обработку отправлений из России и в Россию, поэтому "Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию. Из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" "Почта России" приостанавливает прием отправлений из России в Польшу", - говорится в сообщении.

В понедельник "Почта России" также приостановила прием отправлений в Швецию в связи с тем, что местный почтовый оператор объявил об отмене почтового сообщения с Россией.