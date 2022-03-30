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54 минуты назад

"Артек" в 2022 году подготовит 10 тыс. советников по воспитанию для школ и колледжей РФ

ТАССТАСС

Международный детский центр "Артек" в 2022 году должен обеспечить подготовку 10 тыс. советников директоров школ и заведений среднего профобразования по воспитанию - в четыре раза больше, чем в первый год реализации программы. Об этом сообщил директор центра Константин Федоренко в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Артек" в 2022 году подготовит 10 тыс. советников по воспитанию для школ и колледжей РФ
Фото: ТАССТАСС

"В прошлом году мы подготовили 2,5 тыс. [советников] из 10 субъектов, в этом году у нас задача - 10 тыс. советников для системы общего образования и системы среднего профессионального образования", - сказал Федоренко.

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Он отметил, что впервые школа пионерского работника была создана в "Артеке" в 1965 году - тогда в лагере готовили старших пионервожатых для школ СССР. В 2020 году она была фактически возрождена в формате школы педагогического работника.

"Мы презентовали опыт работы [министру просвещения] Сергею Сергеевичу Кравцову, и уже в 2021 году по его поручению мы начинаем готовить советников директоров образовательных организаций по организации и реализации воспитательных процессов, начинаем быть в числе реализаторов государственной задачи", - добавил он.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. В законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в образовательную программу учебного заведения.

В январе 2021 года Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который был направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые должности введены в штатное расписание школ в десяти регионах России с 1 марта 2021 года. Ожидается, что в 2022 году такой конкурс пройдет во всех регионах страны. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".

Общество,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Минпросвещения России,
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