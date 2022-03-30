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1 час назад

Премию "Экология - дело каждого" будут проводить ежегодно

ТАССТАССиещё 1

Учрежденная Росприроднадзором детско-юношеская премия "Экология - дело каждого" будет проводиться каждый год, прием конкурсных работ уже начался. Теперь в ней смогут принять участие дети в возрасте от 6 до 17 лет, сообщила в среду руководитель ведомства Светлана Радионова.

Премию "Экология - дело каждого" будут проводить ежегодно
Фото: росприроднадзорросприроднадзор

"Год назад мы получили почти 10 тыс. заявок на конкурс. Именно поэтому мы решили сделать нашу премию ежегодной, - написала она в своем Telegram-канале. - В новом сезоне мы расширили возрастные рамки, и теперь в премии сможет участвовать больше детей - от 6 до 17 лет". Ранее к участию были допущены дети от 7 до 16 лет.

Радионова добавила, что в этом году в премии будет девять номинаций, из них семь индивидуальных и две командные.

"Это "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм" и современный тренд - "ESG-поколение". Команды будут соревноваться в номинациях "Экосемья" и "Экошкола", - перечислила номинации глава Росприроднадзора.

"Предыдущий год показал, что наши дети, участники международной премии "Экология - дело каждого", готовы решать экологические проблемы. Их волнуют такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц", - отметила она.

Премия "Экология - дело каждого" была учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года. Среди основных задач проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодежи в том числе с помощью социальных сетей и зеленого волонтерства.

Общество,Росприроднадзор,
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