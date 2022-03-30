Премию "Экология - дело каждого" будут проводить ежегодно

"Год назад мы получили почти 10 тыс. заявок на конкурс. Именно поэтому мы решили сделать нашу премию ежегодной, - написала она в своем Telegram-канале. - В новом сезоне мы расширили возрастные рамки, и теперь в премии сможет участвовать больше детей - от 6 до 17 лет". Ранее к участию были допущены дети от 7 до 16 лет.