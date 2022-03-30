Премию "Экология - дело каждого" будут проводить ежегодно

Учрежденная Росприроднадзором детско-юношеская премия "Экология - дело каждого" будет проводиться каждый год, прием конкурсных работ уже начался. Теперь в ней смогут принять участие дети в возрасте от 6 до 17 лет, сообщила в среду руководитель ведомства Светлана Радионова.
"Год назад мы получили почти 10 тыс. заявок на конкурс. Именно поэтому мы решили сделать нашу премию ежегодной, - написала она в своем Telegram-канале. - В новом сезоне мы расширили возрастные рамки, и теперь в премии сможет участвовать больше детей - от 6 до 17 лет". Ранее к участию были допущены дети от 7 до 16 лет.
Радионова добавила, что в этом году в премии будет девять номинаций, из них семь индивидуальных и две командные.
"Это "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм" и современный тренд - "ESG-поколение". Команды будут соревноваться в номинациях "Экосемья" и "Экошкола", - перечислила номинации глава Росприроднадзора.
"Предыдущий год показал, что наши дети, участники международной премии "Экология - дело каждого", готовы решать экологические проблемы. Их волнуют такие темы, как чистый воздух, чистая вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц", - отметила она.
Премия "Экология - дело каждого" была учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года. Среди основных задач проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодежи в том числе с помощью социальных сетей и зеленого волонтерства.