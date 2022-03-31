Глава Рособрнадзора вместе с родителями сдаст ЕГЭ по математике

"Шестого апреля в 15:00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вместе с родителями выпускников московских школ примет участие во Всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая шестой год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - говорится в сообщении.