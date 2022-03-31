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1 час назад

Глава Рособрнадзора вместе с родителями сдаст ЕГЭ по математике

ТАССТАССиещё 4

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вместе с родителями московских школьников сдаст ЕГЭ по базовой математике 6 апреля, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Глава Рособрнадзора вместе с родителями сдаст ЕГЭ по математике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Шестого апреля в 15:00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вместе с родителями выпускников московских школ примет участие во Всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая шестой год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - говорится в сообщении.

Акция позволит родителям познакомиться с правилами и процедурой экзамена и потом объяснить их своим детям.

Экзаменационный пункт будет организован на базе Пушкинской школы №1500 города Москвы. Участники экзамена будут писать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, он должен дать представление об экзаменационных заданиях разных типов.

После экзамена состоится круглый стол с участием руководства Рособрнадзора и сдававших экзамен родителей.

Общество,Анзор Музаев,Рособрнадзор,
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