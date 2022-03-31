Глава Рособрнадзора вместе с родителями сдаст ЕГЭ по математике

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вместе с родителями московских школьников сдаст ЕГЭ по базовой математике 6 апреля, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"Шестого апреля в 15:00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вместе с родителями выпускников московских школ примет участие во Всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая шестой год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - говорится в сообщении.
Акция позволит родителям познакомиться с правилами и процедурой экзамена и потом объяснить их своим детям.
Экзаменационный пункт будет организован на базе Пушкинской школы №1500 города Москвы. Участники экзамена будут писать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, он должен дать представление об экзаменационных заданиях разных типов.
После экзамена состоится круглый стол с участием руководства Рособрнадзора и сдававших экзамен родителей.