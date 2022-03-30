Пока вы спали: надежда на деэскалацию на Украине и индексация МРОТ

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Фото: ТАСС ТАСС

Переговоры России и Украины дали надежду на деэскалацию

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После завершения переговоров в Стамбуле российская сторона выразила готовность «сократить военную активность» на киевском и черниговском направлениях, а Украина выдвинула в письменном виде список своих предложений. Об этом пишет «Коммерсант».

Стороны заявили о существенном прогрессе в переговорах. Однако, по мнению экспертов, ключом к подписанию итогового соглашения может стать обезвреживание российскими войсками украинской группировки в Донбассе.

Зерно хотят продавать за рубли

Союз экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra и пр.) попросил Центробанк проработать возможность расчетов в рублях по экспортным контрактам. Об этом сообщает «Коммерсант».

Также в Союзе призвали ЦБ РФ зафиксировать курс доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера и проработать вопрос страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.

Оплата за газ мотивирует западные банки сохранить «дочек» в России

Поручение президента Владимира Путина перевести платежи за газ от недружественных стран в рубли мотивирует западные банки оставить свои дочерние организации в России. Об этом со ссылкой на обзор «ВТБ Капитала» пишут «Известия».

Эксперты считают, что изменение валюты платежей за энергоресурсы может оказать некоторую поддержку и курсу рубля. При этом одним из вариантов платежей за газ для иностранных компаний может стать покупка нацвалюты на бирже через брокеров или приобретение энергоресурсов через посредников из дружественных РФ стран.

МРОТ в России могут проиндексировать на размер инфляции

Правительством рассматривается возможность индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на размер инфляции. Об этом «Известиям» сообщили осведомленные источники.

В случае такого повышения МРОТ может превысить 14,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум —13,3 тыс. рублей. При этом источники издания не смогли уточнить, идет ли речь о нынешнем показателе роста цен или о прогнозируемом.

Россия обсудит с ООН порядок платежей

Введенные западными странами санкции осложнили ситуацию с выплатами взносов России в бюджет ООН. Однако время для решения этого вопроса еще есть, заявил «Известиям» зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.