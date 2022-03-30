Замена Instagram*: 10 фото из «Грустнограма»

В России создали замену Instagram*. Новый проект получил название «Грустнограм», об этом сообщает «Афиша Daily». По словам разработчиков, новая социальная сеть также стала ответом на попытку импортозамещения Instagram* под названием «Россграм».
«Нам очень грустно, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какой редкостный шлак порой пытаются выдать за импортозамещение. Мы создали «Грустнограм», чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга» — рассказал изданию один из авторов проекта Александр Токарев.
Главная особенность нового сервиса - он автоматически делает публикуемые изображения черно-белыми. Кроме того, вместо привычных «лайков» пользователи оценивают публикации с помощью «разбитых сердец».
Как выглядит новая социальная сеть для грустных россиян – в галерее «Рамблера».
*Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской.