Замена Instagram*: 10 фото из «Грустнограма»

В России создали замену Instagram*. Новый проект получил название «Грустнограм», об этом сообщает «Афиша Daily». По словам разработчиков, новая социальная сеть также стала ответом на попытку импортозамещения Instagram* под названием «Россграм».

«Мы создали «Грустнограм», чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга» — рассказал изданию один из авторов проекта Александр Токарев

«Нам очень грустно, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какой редкостный шлак порой пытаются выдать за импортозамещение»

«Нам очень грустно, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какой редкостный шлак порой пытаются выдать за импортозамещение. Мы создали «Грустнограм», чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга» — рассказал изданию один из авторов проекта Александр Токарев.