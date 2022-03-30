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1 час назад

Каштан, посаженный Львом Толстым в имении под Воронежем, признали памятником живой природы

ТАССТАССиещё 2

Каштан, который в 1894 году посадил писатель Лев Толстой в имении своего друга Владимира Черткова в Россошанском районе под Воронежем, получил статус "Дерево - памятник живой природы". Об этом сообщила в своем Telegram-канале в среду администрация Россошанского района.

130-летний каштан, посаженный Львом Толстым признан памятником живой природы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По заявлению главного эколога Россошанского района Александра Омельченко, каштану из парка-усадьбы села Еленовки присвоен всероссийской статус "Дерево - памятник живой природы". Этот каштан и несколько других деревьев посадил Л. Н. Толстой при посещении усадьбы помещика В. Г. Черткова весной 1894 года", - говорится в сообщении.

По данным администрации Россошанского района, каштану около 130 лет, его высота - 24 м, он растет в Еленовке в парке-усадьбе, который с 1998 году включен в реестр памятников природы Воронежской области.

Село Еленовка в Россошанском районе ведет историю с середины XVIII века, в 1879 году расположенный рядом хутор Ржевск был передан помещицей Елизаветой Чертковой своему сыну - Владимиру Черткову, близкому другу писателя Льва Толстого и издателю его произведений. Весной 1894 года у Черткова в течение почти недели гостил Толстой с дочерью Марией, писатель посадил в имении несколько деревьев, в том числе каштан.

"Деревья - памятники живой природы" - всероссийская программа, главными целями которой являются поиск и сохранение старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для Российской Федерации и формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России.

Общество,Владимир Чертков,Александр Омельченко,Лев Толстой,
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